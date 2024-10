Der assistierte Suizid ist in Deutschland nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seit 2020 möglich. Wie gehen Menschen, die beruflich mit dem Thema Tod zu tun haben, mit dieser Möglichkeit um?

„Nicht der richtige Weg“

„Der assistierte Suizid ist für uns als katholisches Haus nicht der richtige Weg“, sagt Dierk Vagts, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin am Hetzelstift. Nur eine Handvoll Anfragen im Jahr kommen laut dem Arzt zu dem Thema. „Für uns steht die Lebensqualität im Vordergrund, wir sehen Alternativen“, sagt Vagts. Die Gründe für aussichtslose Gedanken würden gemeinsam besprochen, bis diese nicht mehr bestünden. „Wir versichern dem Patienten, dass er bei uns gut versorgt ist, und erklären ihm auch, was gerade in seinem Körper passiert. Wir nehmen Angst, indem wir die Menschen nicht allein lassen.“ Belastungen wie Schmerzen, Ängste oder Schlaflosigkeit ließen sich behandeln, bis hin zur therapeutischen Sedierung. „Das verschafft eine Ruhepause“, erklärt Vagts. Im Anschluss werde besprochen, wie es dem Patienten mit den individuellen Maßnahmen geht.

„Bestmögliches erreichen“

„Es kommt häufiger vor, dass Patienten uns rückmelden, dass sie nicht mehr leben wollen“, sagt Maximilian Bernhardt, Leiter des Stützpunkts für spezialisierte, ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Haßloch. Einige erkundigten sich ihm zufolge sogar im Internet nach Möglichkeiten für assistierten Suizid. In der Palliativversorgung stehe jedoch die Lebensqualität sowie die Linderung der Symptomlast im Vordergrund. „Wir versuchen immer, das Bestmögliche für unsere Patienten und deren Angehörige zu erreichen.“ Äußere jemand Todeswünsche, vermittle man zudem seelsorgerische Betreuung oder informiere über andere Auswege. So sei es beispielsweise bei starken Schmerzen oder Atemnot möglich, den Patienten palliativ zu sedieren. Einige Patienten machten sich Gedanken zum Sterbefasten, überlegten also, das Essen und Trinken einzustellen. In diesen Fällen begleitet das SAPV-Team den Patienten weiterhin medizinisch und pflegerisch.

„Gesetzgeber am Zug“

Gerade wenn Erkrankte Grenzerfahrungen machten, sei der Wunsch zu sterben in einigen Gesprächen Thema, sagt Christine Schöps, als evangelische Pfarrerin seelsorgerisch am Klinikum Hetzelstift tätig. „Wenn die Menschen die Erfahrung machen, hilflos auf andere angewiesen zu sein, stellen sie sich die Frage: Wie geht es weiter? Das können wir im Gespräch ausloten“, sagt Schöps. Es sei wichtig, aussprechen zu können, „dass da ein Gefühl von Überdruss ist“, man dann aber schaue, woher dieses Gefühl komme. „Dann weitet sich der Blick für Unterstützungsmöglichkeiten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, in der Gesellschaft sei kein Platz für Menschen, wenn sie ,nicht mehr funktionieren’“, betont die Pfarrerin, die den Gesetzgeber am Zug sieht, gesetzliche Vorgaben zum assistierten Suizid festzulegen. Die freie Entscheidung, dem Leben ein Ende zu setzen, sieht sie kritisch: „Wie frei ist man, wenn man unter Schmerzen und Belastungen seines Umfelds leidet?“

„Äußerungen ernst nehmen“

Auch ihr katholischer Kollege, Pater Friedhelm Knapp, unterstützt den assistierten Suizid nicht. „Es gibt andere Möglichkeiten“, sagt der Seelsorger und meint damit Palliativversorgung und Hospize. Es komme schon manchmal vor, dass jemand mit seiner Krankheit nicht zurecht komme und ihm gegenüber Todeswünsche äußere. „Das kann sich aber schnell auflösen, wenn Betroffene das Gefühl haben, durch Angehörige und Krankenhaus gut begleitet zu werden.“ Gleichwohl habe er in seiner Laufbahn zwei Suizide von Erkrankten mitbekommen, die sich nicht hätten verhindern lassen. Er nehme solche Äußerungen im Gespräch ernst und spreche mit Patienten über persönliche Ressourcen und Perspektiven.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe, etwa bei der Telefonseelsorge unter Telefon 0800 1110111.