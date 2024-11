Die Asiatische Hornisse sorgt immer mal wieder für Schlagzeilen und verursacht Sorgen. Neustadt bildet da keine Ausnahme – was ein spektakulärer Fund im Schöntal bestätigt. Was mit dem Nest nun passiert, und wie sich Bürger in solchen Fällen verhalten sollen.

Als Förster ist Jens Bramenkamp logischerweise oft und gerne im Wald unterwegs. Im Schöntal ist er daheim und dreht im nahen Wald gerne