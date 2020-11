Unbekannte haben zwischen Dienstag, 3. November und Montagmorgen, 9. November, illegal mehrere sogenannte Bigbags mit asbesthaltigen Wellfaserplatten und künstlichen Mineralfaserplatten entsorgt. Der Ablageort befindet sich am Feldweg Kirrweiler Weg südlich der Hambacher Mühle. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Interessant sei vor allem, wo ein Schuppen, eine Scheune oder Ähnliches abgerissen worden sei, wodurch Wellfaserplatten und Mineralwolle als Abfall anfielen, so die Kripo.