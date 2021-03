Unbekannte haben eine größere Menge asbesthaltiger Eternitplatten auf einem Wirtschaftsweg bei Geinsheim entsorgt. Laut Polizei meldete ein Zeuge die möglicherweise von einem Lkw abgeladenen Platten auf dem Feldweg in der Nähe der Bundesstraße 39 am späten Freitagnachmittag. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass das Gefahrgut zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 17 Uhr, abgeladen worden sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.