Mit dem Wegfall der Priorisierung bei den Impfungen gegen Covid-19 am Montag ist offenbar Hektik in die Praxen der niedergelassenen Ärzte in Neustadt eingezogen: Bei fast 40 Anrufen war nur Martin Messemer am Dienstag persönlich für eine Stellungnahme zu erreichen. Und der hatte in den vergangenen Wochen durchaus mit sogenannten Impfdränglern zu tun: „Da waren wir schon mit abstrusen Begründungen konfrontiert“, so seine Erfahrung. Er arbeite zurzeit eine Liste ab, die er nach diversen Vorgaben priorisiert habe. „Man muss ja auch bedenken, dass es schwerkranke junge Patienten gibt“, sagt er im Hinblick auf an Krebs Erkrankte, die aktuell eine Chemotherapie durchlaufen.

Insgesamt laufe die Impfkampagne in seiner Praxis gut strukturiert. Wie viele Patienten er impfen könne, hänge zurzeit von der Menge des gelieferten Impfstoffs ab – und die schwanke sehr. „Zwischen dem, was ich bestelle, und dem, was kommt, liegen bisweilen Welten.“ Ärgerlich sei freilich, dass viele Patienten, die sich auf mehreren Kanälen um die Impfung bemüht haben, ihre Termine nicht absagten: „Das kostet uns irrsinnig viel Zeit, potenzielle Nachrücker zu informieren.“ Er appelliert deshalb an alle, die bereits ihre Impfung erhalten haben, sämtliche anderen Termine zu stornieren, damit auch andere Impfwillige eine Chance haben.

Derweil gab es seit Montag keinen neuen Corona-Fall in Neustadt, in Bad Dürkheim wurden laut Kreisverwaltung zwei neue Fälle gezählt. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen drei Neuinfektionen hinzu.