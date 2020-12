Das Impfzentrum in Neustadt geht am Dienstag in Betrieb. Geimpft wird dort dieses Jahr zwar nicht mehr, da der Corona-Impfstoff noch nicht geliefert wurde. Ein Arzt aus Haßloch beantwortet dennoch schon vorab wichtige Fragen zum Thema.

Norbert Schoppé ist Hausarzt im Ruhestand. Wobei er diesen im März dieses Jahres unterbrochen hat, um im Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt auszuhelfen. Dort ist der Haßlocher immer noch beziehungsweise wieder tätig. Zwar ist er nach eigenen Angaben kein Spezialist für Impffragen, doch hat er sich als Hausarzt und im Testcenter Wissen angeeignet, um zum Thema Corona-Impfstoff Rede und Antwort zu stehen:

Wie wirkt der Impfstoff im Körper?

Der Corona-Impfstoff ist neuartig und unterscheidet sich von den bisherigen Impfstoffen. Dem menschlichen Organismus werden nicht wie bei anderen Impfungen abgeschwächte oder abgetötete Viren zugeführt. Es wird lediglich eine Art Anleitung über den Bau des Virus über die sogenannten mRNA-Moleküle in den Körper übertragen. Die menschlichen Zellen bauen dann diese Eiweiße nach, ohne jedoch das Erbgut zu verändern. Danach geschieht das Gleiche wie bei den bekannten Impfungen: Das Immunsystem kann Abwehrstoffe bilden, die den Eindringling bekämpfen und unschädlich machen können, indem sie verhindern, dass das Virus in die Wirtszellen des Körpers eindringt.

Gibt es schon Erkenntnisse über Nebenwirkungen?

Bei der Corona-Impfung können, wie bei anderen Impfungen, an der Einstichstelle Rötungen, Schwellungen und auch leichte Schmerzen vorkommen. Auch grippale Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen können auftreten. Aber das alles verschwindet nach geraumer Zeit, wie bei einem leichten Infekt. Schwere Nebenwirkungen sind in der Testphase nicht aufgetreten. Ob Spätfolgen auftreten können, ist zur Zeit nicht bekannt.

Ist eine Corona-Infektion nach einer Impfung völlig ausgeschlossen?

Die Impfung stellt einen Schutz gegen eine schwere Verlaufsform dar. Eine Garantie, nicht zu erkranken, gibt es nicht. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass die Intensität der Viruslast in den oberen Atemwegen reduziert wird. Es gibt zwei Arten von Immunität nach einem Kontakt mit dem Virus durch Infektion oder Impfung: Bei der sterilen Immunität hat das Immunsystem des Körpers alle Erreger ausgelöscht. Somit würde der Betroffene keine Infektion weitergeben, er wäre also nicht ansteckend. Dies ist jedoch bei Corona aktuell nicht der Fall. Bei der klinischen Immunität hingegen trägt man das Virus weiter in sich. Man ist zwar nicht mehr krank und hat keine Symptome, jedoch könnte man das Virus an andere weitergeben. Daher sind die AHA-Regeln „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske“ noch einige Zeit einzuhalten.

Wie sieht es aus mit der Herdenimmunität?

Erst wenn über 60 bis 70 Prozent der Menschen geimpft sind, kann die Ausbreitung des Virus gestoppt werden. Auch wird die Immunität nicht nur von vorhandenen Antikörpern bestimmt werden, diese können ja auch nach einiger Zeit verschwinden. Wichtig ist, dass sich in der Zwischenzeit sogenannte Gedächtniszellen gebildet haben, was der wichtigste Bestandteil für eine Langzeitimmunität bedeutet: nämlich Wiedererkennung und erfolgreiche Bekämpfung des Eindringlings in den menschlichen Organismus.

Wie lange soll der Wirkstoff im Körper wirken?

Das ist zurzeit noch unklar. Die Wissenschaft hofft, dass er mindestens zwei Jahre hilft, vielleicht auch länger.

Wer wird zuerst geimpft?

Zeitplan und Logistik der Impfung wird die Politik vorgeben, Stichwort Priorisierung. Mittlerweile ist ja auch schon mehrfach in den Medien berichtet worden, dass ältere Menschen und jene in systemrelevanten Berufen zuerst geimpft werden sollen. Die Impfung wird sich sicherlich über mehrere Monate erstrecken. Gesunde Impfwillige, die nicht zu den priorisierten Gruppen gehören, werden wohl erst im Zeitraum nach Ostern bis Sommer an der Reihe sein. Dann werden auch sicher die Hausärzte gefragt sein.

Gibt es Menschen, die nicht geimpft werden dürfen?

Nicht geimpft werden sollen zunächst Kinder, für sie gibt es auch keine Zulassung dieses Impfstoffs. Kinder und Jugendliche gehören auch nicht pauschal zwingend zu den Risikogruppen, da sie nach heutigem Stand nicht so intensiv an Covid-19 erkranken.

Sollten sich Menschen, die bereits positiv getestet wurden, überhaupt impfen lassen?

Eindeutige Antwort: ja! Auch bei durchgemachter Infektion – ob nachgewiesen oder nicht – wird durch eine Impfung das Immunsystem eventuell noch zusätzlich verstärkt. Gerade frisch Infizierten kann die Impfung helfen, nicht zu schwer zu erkranken. Wobei ein schwerer Verlauf in diesem Fall nicht zwingend verhindert wird, da ja zwei Mal geimpft werden muss und der volle Schutz erst nach mehreren Wochen erreicht ist.