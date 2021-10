Eine Wiederbegegnung mit guten, alten Bekannten, dem Künstlerpaar Monika und Josef Ritter, das bis 2013 in Neustadt lebte und einige Jahre lang auch eine kleine Kunstgalerie im Klemmhof betrieb, bringt die nächste Artshop-Ausstellung des Neustadter Kunstvereins.

Monika Ritter zeigt dabei informelle Acrylmalerei auf Leinwand – vom Farbspektrum her fast durchweg schwarze Kompositionen auf weißem Grund, bei denen sich gestische Elemente oft mit gitterartigen oder konstruktiven Strukturen verbinden, die vielleicht zum Teil durch Abklebungen oder Abschabungen zustande kamen – wie genau, will die Künstlerin jedoch nicht verraten, „Betriebsgeheimnis“. Die Gemälde harmonieren jedenfalls gut mit den zumeist schon etwas älteren Schwarz-Weiß-Fotografien ihres Ehemannes.

Der mittlerweile 72-jährige gebürtige Eisenberger zeigt zum einen Bilder, die er in seiner Jugend in der Nordpfalz anfertigte, darunter Relikte des dort einst florierenden Bergbaus. Außerdem präsentiert der bekennende Japan-Fan eine Auswahl von mit Mittelformatkamera aufgenommenen Alltagsfotografien, die während seiner Studienzeit von 1981 bis 83 bei Kazuo Shinohara, dem Doyen der japanischen Architektur, am Tokyo Institute of Technology entstanden, aber auch ausgesprochen kunstvolle Kompositionen wie etwa eine „Kimono-Lady mit Sonnenschirm“. Ritter führte bis 2002 ein eigenes Architekturbüro in Grünstadt, bevor er sich nach einem Schlaganfall neu orientieren musste und über seine Frau, eine gebürtige Neustadterin, an die Mittelhaardt kam. Mittlerweile lebt das Ehepaar in Bad Bergzabern, nimmt aber nach wie vor intensiv am Kunst- und Kultur-Geschehen in Neustadt teil, zum Beispiel über die Mitgliederausstellungen des Kunstvereins.

Monika Ritter beschäftigt sich seit 2011 mit Malerei, nachdem ihr Schwerpunkt zuvor viele Jahre auf Keramik, Bronzeguss und Objektkunst lag. In der Schau jetzt stehen fast vollständig leere, weiße Leinwände mit ganz wenigen, zeichenhaften schwarzen Elementen solchen gegenüber, die fast gänzlich von einer einzigen schwarzen Großstruktur oder kompletten Gittern erfüllt sind. Auch einzelne Ausflüge in die Gegenständlichkeit und eine allerdings sehr zurückgenommene Farbigkeit finden sich: so in „Stille“, das eine in sich gekehrte Frauensilhouette auf dunkelgrünem Grund zeigt, mit gesenktem Kopf und verschränkten Armen.

Die Ausstellung

Die Doppelausstellung mit Malerei von Monika Ritter und Fotografien von Josef Ritter wird am Donnerstag, 7. Oktober, um 19 Uhr im „Artshop“, Zwerchgasse 5, in der Neustadter Altstadt eröffnet und ist bis 23. Oktober immer donnerstags und freitags 15–18 Uhr, samstags 10–13 Uhr sowie sonntags nach Vereinbarung zu besichtigen. Kontakt und Anmeldung zur Vernissage mit dem Musikduo „Tasta(r)tur“ unter ritter_josef@t-online.de. Der Eintritt ist frei.