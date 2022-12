„Wir haben am Samstag unser Leben verloren“, sagt der gebürtige Brasilianer Raul Weiga (37). Der Transporter, in dem der Akrobat, Clown und Magier mit seiner Frau, Sängerin und Akrobatin Laura Chow-Yin-Poon (28) von der Île de la Réunion, lebt, ist gestohlen worden.

Eigentlich will das Artistenpaar im Lidl-Markt in Lachen-Speyerdorf nur kurz etwas Grillgut und Kleinigkeiten für seinen Auftritt im Zirkus Weisheit besorgen. Wegen der extremen Kälte am Wochenende will ihr Renault Master (französisches Kennzeichen CZ-245-MS), den sie selbst zum Wohnen ausgebaut haben, nicht anspringen.

Als es endlich gelingt, das Fahrzeug zu starten, fahren sie auf den Parkplatz. Weiga bleibt zunächst im Wagen. Weil seine Frau aber Hilfe beim Tragen braucht, geht er in den Markt und lässt den laufenden Transporter zurück – er will nicht riskieren, dass er gar nicht mehr anspringt. Maximal fünf bis zehn Minuten sei er weg gewesen, sagt Weiga. Weil der Renault alt und der Parkplatz klein ist, hätten sie sich nicht vorstellen können, dass ihn jemand stiehlt – nicht in Europa. „Alles ist weg“, sagt Weiga. „Ich war im ersten Moment am Boden zerstört.“

„Nicht mal mehr eine Unterhose“

Gestohlen: der ausgebaute Renault Master des Artistenpaars. Foto: Laura Chow-Yin-Poon/gratis

Die Polizei kommt, sagt laut Weiga aber, sie könne erst am Montag aktiv werden. Zirkusleute helfen sofort bei der Suche, finden den Renault aber nicht. Weiga schätzt den Wert all ihrer Habseligkeiten, darunter auch ihre Showkostüme, Computer und Ausweisdokumente, auf zwei Millionen Euro. „Ich habe nicht mal mehr eine Unterhose.“ Kirchliche Vertreter haben am Dienstag tütenweise Kleiderspenden vorbei gebracht. Verhandlungen mit der Versicherung und die Erneuerung der Ausweispapiere gestalten sich von Deutschland aus schwierig.

Laura Chow-Yin-Poon und Raul Weiga in Aktion. Foto: Laura Chow-Yin-Poon/gratis

Bis 8. Januar tritt das Paar noch im Zirkus Weisheit auf, wie sie danach in die Schweiz zum nächsten Engagement kommen sollen, wissen sie nicht. Der Zirkus hat dem Paar für den Moment einen Ersatzwohnwagen zum Schlafen zur Verfügung gestellt. „Wir müssen dem ganzen Zirkusteam danken, sie hätten uns auch einfach abweisen können“, betont Weiga.

Kontakt

Wer dem Paar helfen will, kann unter leclownbrasilien@gmail.com oder Telefon +33769 938809 Kontakt aufnehmen.