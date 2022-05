Jutta Paulus, Neustadter Abgeordnete im Europaparlament, ruft rund um den Natura-2000-Tag am Samstag, 21. Mai, einen Fotowettbewerb mit dem Motto „Futura Natura“ aus. „Natura 2000“ sei der Oberbegriff für das europäische Netz der Gebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der Vogelschutz-Richtlinie geschützt seien. Interessierte können ein Foto aus einem solchen Gebiet schicken, „welches dessen besondere Schönheit zeigt“ sowie ein Foto aus einem Gebiet, das unbedingt zum Schutzgebiet erklärt werden sollte. Die zwei Bilddateien mit Namen des Teilnehmers gehen bis 29. Mai per E-Mail an jutta.paulus@ep.europa.eu, Betreff „Futura Natura“. Die besten zwölf Einsendungen werden online veröffentlicht, das Publikum bestimmt über soziale Medien oder E-Mail die drei Sieger, die am 6. Juni bekannt gegeben werden. Die besten drei Fotografien werden gedruckt und im Europäischen Parlament ausgestellt.