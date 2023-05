Die Probleme bei der Freiflächen-PV-Anlage in Kirrweiler sind ein Beispiel dafür, dass die Bürokratie die Energiewende bremst.

Vorbildlicher geht es eigentlich gar nicht: Das Projekt Freiflächen-PV-Anlage nahe der Autobahn bei Kirrweiler wird von den Dorfbewohnern selbst vorangetrieben, betrieben werden soll die Anlage von einer Energie-Genossenschaft. Da passt alles: bürgerschaftliches Engagement, ein Schritt in Richtung Energiewende, in Richtung klimaneutrale Gemeinde. Doch die Sache kommt nicht voran, weil auf dem fraglichen Gebiet Ausgleichsflächen ausgewiesen sind und eine „Doppelbelegung“ nicht zulässig ist. Nun muss die SGD geltendes Recht umsetzen. Mit gesundem Menschenverstand lässt sich das Argument aber nicht nachvollziehen, denn die Blühwiesen sollen ja erhalten bleiben. Und was ist mit der Energiewende? Hier stimmen die Prioritäten nicht.