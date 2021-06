„Denkmal 4.0 – Verstehen | Fortschreiben | Vermitteln“ lautet der Titel des achten Hambacher Architekturgesprächs, das am Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr live im Internet übertragen wird. Das Thema sind die Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung im Bereich der Denkmalpflege und des Bauens im historischen Bestand mit sich bringt. Die drei Impulsvorträge halten der Architekt Matthias Siegert vom Stuttgarter Büro Von M, das jüngst die Sanierung und Erweiterung von Friedrich Hölderlins Geburtshaus in Lauffen am Neckar realisierte, sein Kollege Serge Moorkens von „Pfitzner Moorkens Architekten“ aus Hannover, der Umnutzung der Gerhard-Uhlhorn-Kirche in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu Studentenappartements vorstellt, sowie Christina Krafczyk, die oberste Denkmalpflegerin Niedersachsens, die über den „Digitalen Denkmalatlas Niedersachsen“ berichtet. Die anschließende Diskussion mit den Referenten zur zentralen Frage „Was leistet die Digitalisierung für den Bestand, und was hilft sie denen, die ihn pflegen, sanieren, schützen, weiterbauen, mit ihm forschen oder ihn vermarkten?“ moderiert Marie-Christine Werner, Leiterin der Redaktion Landeskultur des Radiosenders SWR2. Mit von der Partie sind zudem Bad Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, die Direktorin der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Heike Otto, und Gerold Reker, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Die Teilnahme am Livestream ist kostenlos. Anmeldung unter www.diearchitekten.org/hambach.