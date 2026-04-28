Die Parkplätze vor der Meckenheimer Kindertagesstätte „Arche Noah“ in der Heerstraße sollen von der Südseite wieder auf die Nordseite der Straße und damit direkt vor die Kita verlegt werden. Diesem Vorschlag der CDU stimmte der Gemeinderat am Montag zu. So könnten kleine Kinder bequem vom Gehweg aus an- und abgeschnallt werden, denn der sicherste Platz in einem Auto sei hinten rechts, argumentierte CDU-Fraktionsvorsitzende Birgit Groß. Auch für die Fahrradspur, die auf der Haßlocher Straße entgegen der Einbahnstraßenrichtung verläuft, sei dies von Vorteil. Zu hoffen sei, dass der Verkehr demnächst durch alternierendes Parken verlangsamt werde. Der Antrag der CDU wurde einstimmig angenommen.