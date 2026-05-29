Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Mai in Neustadt als auch im Kreis Dürkheim leicht gesunken. Die wirtschaftliche Lage lässt eine größere Dynamik aber weiterhin nicht zu.

Zum Frühjahrsende ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau leicht gesunken. Ende Mai waren laut dem Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit im Bezirk der Landauer Agentur, zu der auch Neustadt und der Kreis Bad Dürkheim gehören, 13.889 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 365 oder 2,6 Prozent weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank von 5,3 auf 5,2 Prozent. Gegenüber Mai 2025 ist der Bestand an Arbeitslosen um 424 – oder 3,1 Prozent – gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug damals 5,0 Prozent.

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt in unserer Region bestehen, jedoch ist der Arbeitsmarkt deutlich weniger dynamisch als in den Vorjahren“, sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung, Michaela Frei. Eine positivere Entwicklung sei aufgrund der Herausforderungen durch wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen derzeit nicht absehbar.

3841 freie Stellen

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2285 Personen arbeitslos. Davon kamen 850 direkt aus der Erwerbstätigkeit. 2660 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 884 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiter: 780 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (204 mehr als im Vormonat und 172 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Arbeitnehmerüberlassung, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel, Verarbeitendes Gewerbe und freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Derzeit gibt es damit 3841 freie Stellen.

Die Arbeitslosigkeit in Neustadt ist im Mai gesunken. 1925 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 57 weniger (-2,9 Prozent) als im April und 31 Personen beziehungsweise 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,6 Prozent und lag 0,2 Prozentpunkte unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent. Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 283 Personen arbeitslos. Davon kamen 95 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 342 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 104 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiter: 74 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (31 mehr als im Vormonat und acht mehr als vor einem Jahr).

Auch im Kreis Bad Dürkheim ist die Arbeitslosigkeit im Mai gesunken. 3302 Menschen waren dort arbeitslos gemeldet, 51 Personen weniger (-1,5 Prozent) als im April und 108 Personen

beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,3 Prozent. Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 545 Personen arbeitslos. Davon kamen 209 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 598 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 192 eine Erwerbstätigkeit auf. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiter: 109 Stellen wurden im Mai neu gemeldet (15 mehr als im Vormonat, jedoch eine weniger als vor einem Jahr).