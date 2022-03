Die Arbeitslosigkeit in der Region ist leicht zurückgegangen. Die Agentur für Arbeit Landau, deren Bezirk neben Neustadt Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, meldet für Januar in Neustadt 1690 Frauen und Männer ohne Arbeit. Das waren 17 (1,0 Prozent) weniger als im Januar. Im Vergleich zum Februar 2021 haben ist das eine Verbesserung, damals waren 192 (10,2 Prozent) mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ist im Januar gegenüber dem Vormonat von 5,9 Prozent auf 5,8 Prozent gesunken (Januar 2021: 6,5 Prozent). Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Januar 2856 Menschen ohne Job – 58 (2,0 Prozent) weniger als im Januar und 536 (15,8 Prozent) weniger als im Januar 2021. „Die bisherigen Daten und Bewertungen zur lokalen Arbeitsmarktsituation deuten auf eine weitere Verbesserung der Lage hin. Wie sich diese Einschätzung im Hinblick auf das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine ändern wird, bleibt abzuwarten“, erklärt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Christine Groß-Herick. Die Nachfrage nach Fachkräften in der Region habe im Februar stark zugenommen.