Obwohl die Arbeitslosenquote im Bereich der Agentur für Arbeit Landau unverändert bei 4,5 Prozent liegt, fällt die März-Bilanz durchwachsen aus. Die Behörde, die für die Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim zuständig ist, beklagt: „Die Frühjahrsbelebung, die üblicherweise für eine dynamische Entwicklung am Arbeitsmarkt sorgt, ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen.“ In Zahlen bedeutet dies: Es hat sich wenig getan. Im März waren 11.732 Menschen arbeitslos gemeldet, nur 75 weniger als im Februar. Bei der Quote hat sich daher gar nichts verändert. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine leichte Verschlechterung: Damals lag die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent. Trotzdem spricht Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Landau, von einem „stabilen Arbeitsmarkt in der Region“. Positiv sei der Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal). Für Neustadt meldet die Agentur folgende Zahlen: Im März waren 1751 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, Quote: 6,0 Prozent.