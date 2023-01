Winterliche Temperaturen und Kündigungen zum Jahresende haben die Arbeitslosigkeit ansteigen lassen. Darüber hat die Agentur für Arbeit Landau am Dienstag informiert. Zum Bezirk der Agentur für Arbeit Landau gehören die Städte Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Im Gesamtgebiet waren laut Agentur Mitte Januar 11.855 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 675 mehr als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote stieg daher von 4,2 auf 4,5 Prozent. „Dass die Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten steigt, war zu erwarten“, sagt Christine Groß-Herick, Leiterin der Landauer Arbeitsagentur. „Aus dem Baugewerbe und Handel, aber auch aus dem Gast- und Verarbeitenden Gewerbe meldeten sich vermehrt Menschen arbeitslos.“ Der Anstieg sei aber im Vergleich zu den Vorjahren schwächer ausgefallen. In Neustadt waren im Dezember 1799 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,9 auf 6,2 Prozent. Im Kreis Bad Dürkheim kletterte die Arbeitslosenquote von 3,9 auf 4,1 Prozent. Im Kreis Südliche Weinstraße beträgt sie 4,5 Prozent (Dezember: 4,2 Prozent).