Die aktuelle Zahl an Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau ist gegenüber dem Vormonat August gesunken. Diese Entwicklung sei für den September üblich, betont die Agentur für Arbeit. Sei spricht von der „einsetzenden Herbstbelebung“ insgesamt waren im September in den kreisfreien Städten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße 13.472 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 591 weniger als im August, aber 1434 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf nunmehr 5,0 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent. „Nach den Sommerferien stellen Betriebe wieder verstärkt ein, und die Zahl der Arbeitslosen geht zurück“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Landau. „Jedoch ist der Rückgang in diesem September angesichts der aktuellen Konjunktur geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Erfreulich ist aber, dass die Jugendarbeitslosigkeit um 13,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat gesunken ist.“ In Neustadt waren im September 1974 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 6,9 auf 6,7 Prozent gesunken. Im September 2023 lag sie bei 6,1 Prozent.