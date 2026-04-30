Im April waren nach Angaben der Agentur für Arbeit in den Städten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße 14.254 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren fünf Personen mehr als im März. Die Arbeitslosenquote blieb bei 5,3 Prozent. Zum Vorjahr sieht der Vergleich ungünstiger aus: So wurden im April 2025 595 Arbeitslose weniger gezählt. Die Arbeitslosenquote betrug damals 5,1 Prozent.

„Der Bestand an Arbeitslosen im April ist im Vergleich zum Vormonat erstmals seit fünf Jahren nicht zurückgegangen, sondern stagniert. Für arbeitslose Menschen ist es aktuell deutlich schwieriger, eine neue Arbeitsstelle zu finden“, analysiert Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ, der Agentur für Arbeit Landau, die aktuellen Zahlen. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage agierten die Arbeitgeber bei der Besetzung offener Stellen derzeit eher zurückhaltend, so Konrad Stephan.

In der Stadt Neustadt waren im April 1982 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 6,8 Prozent.