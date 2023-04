Im April hat die Frühjahrsbelebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt eingesetzt. Wie die Agentur für Arbeit Landau mitteilt, ist die Arbeitslosenquote in ihrem Bezirk auf 4,4 Prozent gesunken. Es gibt noch weitere positive Nachrichten.

Hatten die Landauer Arbeitsmarktexperten im März noch berichtet, dass es noch zu keinem frühjahrstypischen Aufschwung gekommen sei, so können diese Botschaft nun Ende April verkünden. „Die Frühjahrsbelebung zeigt sich im April mit sinkender Arbeitslosenzahl“, heißt es von der Agentur für Arbeit Landau. In ihrem Bezirk, der die Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim umfasst, waren Ende April 11.520 Menschen arbeitslos gemeldet – 212 weniger als Ende März. Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, sieht weitere positive Entwicklungen: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region zeigt sich weiterhin robust und aufnahmefähig. Rund 900 von Arbeitslosigkeit Betroffene konnten diese im April durch den Beginn einer neuen Berufstätigkeit beenden. Das sind knapp 80 mehr als im März und 120 mehr als im April 2022. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Personal weiterhin, und das Entlassungsrisiko ist nach wie vor niedrig.“

Wer auf Jobsuche sei, habe gute Chancen. Es waren fast 1000 offene Stellen gemeldet, und es gibt noch über 1300 offene Lehrstellen. Gesucht würden Fachkräfte vor allem in diesen Bereichen: Verwaltung, verarbeitendes Gewerbe, Handel, Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie Gesundheits- und Sozialwesen.

In Neustadt gab es Ende April 1733 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 6,0 Prozent.