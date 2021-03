In Neustadt waren im Februar 1882 Frauen und Männer laut der Agentur für Arbeit in Landau arbeitslos gemeldet – acht mehr (0,4 Prozent) als im Januar und 282 oder 17,6 Prozent mehr als im Februar 2020. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat von 6,4 auf 6,5 Prozent gestiegen, im Februar 2020 lag sie bei 5,5 Prozent. Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Februar 3392 Frauen und Männer arbeitslos, somit 26 (0,8 Prozent) mehr als im Januar und 569 (20,2 Prozent) mehr als im Januar 2020. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat mit 4,7 Prozent gleichgeblieben.

„Die Arbeitslosigkeit stieg im Februar nur im Bereich der Jobcenter an“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Sie führt dies insbesondere darauf zurück, dass aufgrund der Pandemie weniger Arbeitslose in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einmündeten. Teilnehmer werden während des Maßnahmebesuchs nicht als arbeitslos gezählt.

„Auch die Dynamik am Arbeitsmarkt ist weiterhin relativ niedrig“, so Groß-Herick. Aktuell meldeten sich zwar weniger Menschen, die ihre Arbeitsstelle verlieren, arbeitslos als im Vorjahr. Jedoch meldeten sich auch weniger Arbeitslose bei der Agentur ab, die eine neue Tätigkeit beginnen. Ein gutes Signal sehe sie in der Arbeitskräftenachfrage. Die Arbeitgeber der Region meldeten im Februar 260 zu besetzende Stellen mehr als im Januar“, so die Agenturchefin.