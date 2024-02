Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im Februar erneut gestiegen. Aktuell sind im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau, der die kreisfreien Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, 13.105 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 160 Personen mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote bleibt den Angaben der Agentur für Arbeit zufolge im Februar unverändert bei 4,9 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit weiter zu: Im Februar 2023 wurden 1298 Arbeitslose weniger gezählt.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten vier Wochen ist zwar gering ausgefallen, dennoch ist ein Anstieg für einen Februar unüblich. In den vergangenen Jahren war im Februar meist eine erste Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt spürbar“, kommentiert Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die aktuelle Entwicklung. „Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr spüren wir die wirtschaftliche Unsicherheit, gleichzeitig ist der Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften seitens der Arbeitgeber weiterhin hoch.“

In der Stadt Neustadt waren im Februar 1898 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat mit 6,5 Prozent gleich geblieben.