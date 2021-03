Trotz der andauernden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zeige sich der Arbeitsmarkt „robust“ – dieses Fazit zieht die Agentur für Arbeit Landau. Ein wichtiges Instrument sei dabei die Kurzarbeit. Seit vergangenem Frühjahr hätten 6750 Betriebe im Bezirk für 72.545 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Die Arbeitsagentur habe 84,5 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld ausgezahlt – zum Vergleich: Von April 2019 bis März 2020 lag der Betrag bei knapp 500.000 Euro. In Neustadt waren im März 1858 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 24 weniger als im Februar, aber 305 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,4 Prozent (Februar: 6,5 Prozent, März 2020: 5,3 Prozent) Aktuell sind in Neustadt bei der Agentur 67 freie Stellen gemeldet. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Landau, der die Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, ist die Arbeitslosenquote leicht von 5,1 auf 4,9 Prozent gesunken.