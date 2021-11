1590 Männer und Frauen aus Neustadt waren im November arbeitslos. Das geht aus dem am Dienstag vorgelegten Monatsbericht der regionalen Agentur für Arbeit in Landau hervor. Das sind etwas weniger Arbeitslose als im vergangenen Oktober und auch als im November 2020. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 5,5 Prozent. Im Landkreis Bad Dürkheim waren 2785 Menschen ohne Job, was einer Quote von 3,8 Prozent entspricht. Auch dort waren weniger Männer und Frauen arbeitslos als im Oktober und im November 2020. In Neustadt waren dem Arbeitgeberservice im November 2021 60 freie Stellen gemeldet worden, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat. Im Landkreis waren es 220 und damit etwas mehr als im Oktober. Angesichts dieser Zahlen bewertet die Arbeitsagentur den Arbeitsmarkt als weiterhin stabil.