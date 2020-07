Die Arbeitslosenquote in Neustadt beträgt 6,8 Prozent, so hoch wie im Vormonat. Vor einem Jahr – und vor Corona – lag sie bei 5,2 Prozent. Der Landkreis Bad Dürkheim meldet 4,6 Prozent, das entspricht ebenfalls dem Vormonatswert. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,5 Prozent. „Üblicherweise verzeichnen wir von Mai auf Juni einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. In diesem Jahr ist das anders: Das Corona-Virus bremst das Geschehen am Arbeitsmarkt auch weiterhin sehr deutlich. Mehr Frauen und Männer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, eine Vielzahl von Unternehmen, deren Beschäftigte in Kurzarbeit sind, eingeschränkte Möglichkeiten der Förderung und Weiterbildung aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen – all dies belastet die Menschen und das Arbeitsmarktgeschehen“, erklärt Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Agenturbezirk Landau von März bis Juni 4760 Anzeigen der Betriebe auf Kurzarbeit geprüft, darin waren rund 56.570 möglicherweise von Kurzarbeit betroffene Personen aufgeführt.