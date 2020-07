Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Juni nochmals leicht angestiegen, teilt die Agentur für Arbeit Landau mit. Im Bezirk der Agentur mit den kreisfreien Städten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße waren im Juli 13.688 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 212 Personen oder 1,6 Prozent mehr als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote steigt auf 5,2 Prozent, allerdings lasse die Zunahme im Vergleich zu den Vormonaten nach, so die Agentur. „Das könnte ein erstes Anzeichen sein, dass der Arbeitsmarkt allmählich besser mit den Folgen des Lockdowns zurechtkommt“, sagt Konrad Stephan, operativer Geschäftsführer der Agentur in Landau. „Wir haben zwar momentan den höchsten Stand der Arbeitslosigkeit in einem Juli seit 2006, aber Schutzmechanismen wie Kurzarbeit wirken.“ Auch Schulabgänger können hoffen: Von 2278 gemeldeten Ausbildungsstellen seien aktuell noch 847 unbesetzt.