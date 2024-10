Im Oktober ist die Arbeitslosigkeit in Neustadt nach Angaben der Agentur für Arbeit in Landau zwar leicht gesunken, bleibt aber über dem Niveau von Oktober 2023. Zum Stichtag zur Monatsmitte waren in Neustadt 1978 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 4 beziehungsweise 0,2 Prozent weniger als im September und 198 oder 11,1 Prozent mehr als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat mit 6,7 Prozent gleichgeblieben. Im Oktober vergangenen Jahres lag sie demnach bei 6,1 Prozent. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Neustadt 84 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 24 Stellen mehr als im September und vier weniger als im Oktober 2023. „Auch wenn der regionale Arbeitsmarkt dem jahreszeitlich üblichen Zyklus folgt, bleibt die herbstliche Entspannung erneut hinter dem gewohnten Umfang zurück“, erklärte Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Sie nannte als Ursachen die vielfältigen Krisen, die seit geraumer Zeit dämpfend auf die Wirtschaft wirken.