Auch auf dem Arbeitsmarkt in der Region ist zu spüren, dass die Konjunkturlage in Deutschland schwieriger wird. Wie die Agentur für Arbeit in Landau am Freitag mitgeteilt hast, ist in ihrem Bezirk die Arbeitslosigkeit im Juni leicht gestiegen. Zum Bezirk zählen die Städte Neustadt und Landau sowie die Kreise Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim. Insgesamt waren dort Mitte Juni 11.701 Menschen arbeitslos gemeldet – 221 oder 1,9 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,3 auf 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2022 gibt es 705 Arbeitslose mehr, die Arbeitslosenquote betrug damals 4,2 Prozent. Unabhängig von dieser Entwicklung bleibt zugleich die „Arbeitskräftenachfrage weiterhin hoch“, so die Agentur für Arbeit. Im Juni seien 934 offene Stellen gemeldet worden, das sind fünf weniger als im Mai und 175 mehr als im Juni 2022. Insgesamt stünden derzeit im gesamten Bezirk 5111 offene Stellen zur Verfügung (570 mehr als vor einem Jahr).

In der Stadt Neustadt sind aktuell 1717 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 18 weniger als im Mai, aber 104 als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote hat sich gegenüber Mai nicht verändert und liegt weiterhin bei 5,9 Prozent (Juni 2022: 5,6 Prozent). Betriebe aus Neustadt haben im Juni 105 offene Stellen gemeldet.