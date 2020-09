In Neustadt waren im September 1906 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 75 beziehungsweise 3,8 Prozent weniger als im August und 391 oder 25,8 Prozent mehr als im September 2019. Für den Landkreis Bad Dürkheim meldet die Agentur 3266 Arbeitslose – 166 (4,8 Prozent) weniger als im Vormonat und 705 oder 27,5 Prozent mehr als im September vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist in Neustadt von 6,8 Prozent auf 6,5 Prozent gesunken (2019: 5,2 Prozent), im Kreis DÜW von 4,7 Prozent auf 4,5 Prozent (2019: 5,5 Prozent).

„Nach dem massiven Anstieg der Zahl der Arbeitslosen seit April dieses Jahres und dem üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommer- und Ferienmonaten scheint sich der Arbeitsmarkt in unserer Region wieder zu festigen“, sagte Christine Groß-Herick, Leiterin der Agentur für Arbeit Landau, die unter anderem auch für den Raum Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständig ist. Im September waren in Neustadt noch 80 Stellen offen, im Landkreis 161.