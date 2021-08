Die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau, zu dem unter anderem Neustadt und der Kreis Bad Dürkheim gehören, ist entgegen dem Bundestrend leicht gestiegen, wenn auch nur geringfügig.

Mitte August waren in Neustadt 1728 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet (Juli: 1704; August 2020: 1981). Die Arbeitslosenquote stieg seit Juli von 5,8 auf 5,9 Prozent. Im Kreis Bad Dürkheim stieg die Quote von 4,2 auf 4,3 Prozent. Dort waren zuletzt 3090 Menschen arbeitslos (Juli: 3076, August 2020: 3432). Im gesamten Bezirk blieb die Quote auf dem Niveau des Vormonats (4,5 Prozent).

Arbeitsmarkt erholt sich

Dass die Arbeitslosigkeit über die Sommermonate nicht stärker als üblich gestiegen ist, bewertet die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, Christine Groß-Herick, positiv: „Der regionale Arbeitsmarkt ist weiterhin auf Erholungskurs. Die ortsansässigen Unternehmen sind vermehrt auf der Suche nach Arbeitskräften. Entscheidend für die weitere positive Entwicklung wird neben dem wirtschaftlichen Aufschwung auch der weitere Verlauf der Pandemie sein und ob dieser ohne neuerliche gravierende Einschränkungen kontrolliert werden kann.“

Laut der Agentur für Arbeit müssen ab dem 1. September Arbeitslosmeldungen bundesweit wieder verpflichtend persönlich erfolgen. In Bad Dürkheim, Germersheim, Kandel und Neustadt ist dies montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr möglich. In Landau montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. Weitere Anliegen unter Telefon 0800/4555500 oder www.arbeitsagentur.de/eservices.