Die Arbeitslosigkeit in Neustadt hat im März leicht zugenommen. Wie die Agentur für Arbeit in Landau mitteilt, waren 2032 Personen arbeitslos gemeldet, fünf mehr (0,2 Prozent) als im Februar und 26 Personen (ein Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug demnach 6,9 Prozent und war damit identisch mit dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 6,8 Prozent. Insgesamt hätten sich im vergangenen Monat 334 Personen arbeitslos gemeldet, 137 davon kamen direkt aus der Erwerbstätigkeit. Wie die Agentur für Arbeit weiter erklärt, haben Unternehmen im März 63 Stellen neu gemeldet – 15 mehr als im Vormonat, aber 50 weniger als vor einem Jahr. Die meisten freien Stellen gibt es demnach in den Branchen wissenschaftliche, technische und sonstige Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, verarbeitendes Gewerbe, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Handel und Kraftfahrzeuge. Aktuell zählt die Arbeitsagentur 335 freie Stellen.