Die Anzahl der arbeitslosen Menschen ist in Neustadt und im Kreis Bad Dürkheim im Juli leicht zurückgegangen. In der Stadt waren 1704 Menschen ohne Arbeit (Juni: 1740), im Kreis 3076 (Juni: 3083). Die Arbeitslosenquote sank in Neustadt seit Juni von 6 auf 5,8 Prozent, im Landkreis von 4,3 auf 4,2 Prozent.

Vor allem im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage beruhigt: Im Juli 2020 waren in Neustadt 305 Menschen mehr bei der Arbeitsagentur und im Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Landkreis waren es damals 350 Arbeitslose mehr.

Zwei Gründe für Rückgang

Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit von Juni zu Juli. Dass es diesmal stattdessen zu einem leichten Rückgang kam, hat für die Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur, Christine Groß-Herick, zwei wesentliche Gründe: „Der Bestand an Stellenangeboten ist aktuell höher als vor der Pandemie. Eine Rolle spielte außerdem der späte Ferienbeginn, der nach dem Zähltermin zur Monatsmitte lag.“ Die in der Urlaubszeit übliche Sommerpause am Arbeitsmarkt sei deshalb noch nicht sichtbar.