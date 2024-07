Die Arbeitslosigkeit ist im Juli im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau erneut gestiegen. Mit 13.390 Arbeitslosen in den kreisfreien Städten Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße waren 435 Frauen und Männer mehr registriert als vor einem Monat und 1407 mehr als im Juli 2023. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent; vor einem Jahr lag sie bei 4,5 Prozent. 3059 Personen haben sich nach Angaben der Agentur für Arbeit im Juli arbeitslos gemeldet, 916 mehr als im Vormonat und 605 mehr als vor einem Jahr. „Im Juli kommt es üblicherweise zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen unter 25 Jahren, so auch in diesem Jahr. Denn im Vergleich zum Vormonat waren 178 junge Menschen mehr arbeitslos gemeldet, was einem Anstieg von 14,2 Prozent entspricht. Dabei handelt es sich überwiegend um Jugendliche, die ihre Ausbildung beendet, allerdings keinen Anschlussvertrag in ihrem Betrieb bekommen haben. Ihre Chancen, schnell wieder einen Job zu finden, sind jedoch sehr gut, denn gut ausgebildete Fachkräfte werden in allen Bereichen stark nachgefragt“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. In der Stadt Neustadt waren im Juli 1944 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 49 mehr als im Juni und 166 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 6,4 auf 6,6 Prozent gestiegen.