In Neustadt waren im Dezember 1760 Frauen und Männer laut Agentur für Arbeit Landau arbeitslos gemeldet. Das war ein Mensch mehr (0,1 Prozent) als im November und 296 oder 20,2 Prozent mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote bleibt damit wie im Vormonat bei 6,0 Prozent (Dezember 2019: 5,0 Prozent). Im Landkreis Bad Dürkheim galten im Dezember 3221 Frauen und Männer als arbeitslos, somit 75 (2,4 Prozent) mehr als im November und 688 (27,2 Prozent) mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat von 4,3 auf 4,4 Prozent (2019: 3,5). Im Kreis Südliche Weinstraße waren 2629 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet (-13/-0,5 Prozent), aber 500 (23,5 Prozent) mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat von 4,3 auf 4,2 Prozent (2019: 3,5). „Im Jahresdurchschnitt 2020 waren in unserer Region 12.597 Frauen und Männer arbeitslos und damit 2332 mehr als 2019. Die Steigerung um knapp 23 Prozent ist auf die schwierige Situation der Betriebe infolge der Einschränkungen während der Lockdown-Phasen und der Zeit der pandemiebedingten Unsicherheiten in den Sommer- und Herbstmonaten zurückzuführen“, sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Landau.