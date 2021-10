Die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich nach der Corona-Krise weiter: Laut der Agentur für Arbeit in Landau waren in ihrem Bezirk im Oktober 10.833 Personen arbeitslos gemeldet – 403 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote ist im Bezirk, der die Städte Landau und Neustadt sowie die Kreise Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim umfasst, von 4,2 auf 4,1 Prozent gesunken. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 4,8 Prozent. „Damit nähern sich die Arbeitsmarktdaten wieder der Situation vor der Pandemie“, heißt es in einer Bilanz der Arbeitsmarktexperten. Außerdem profitiere man derzeit von der „jahreszeitüblichen Herbstbelebung“. Es gebe eine hohe Arbeitskräftenachfrage, bei der Landauer Agentur für Arbeit liegen derzeit 4900 Stellenangebote vor. In der Stadt Neustadt gab es im Oktober 1610 Arbeitslose, 33 weniger als im September und 193 weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote ist von 5,6 auf 5,5 Prozent gesunken. Vor einem Jahr lag sie bei 6,2 Prozent.