Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich nach der Corona-Krise eine Entspannung ab. Das geht aus den Juni-Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. Im Juni waren demnach in Neustadt 1740 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Laut Agentur waren das 46 weniger als im Mai. Im Vergleich zum Juni 2020 fällt der Rückgang viel deutlicher aus: Damals waren noch 230 Menschen mehr in Neustadt arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei genau sechs Prozent, im Mai waren es 6,1 und vor einem Jahr 6,8 Prozent. Die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt drückt sich auch beim Blick auf die offenen Stellen aus: Im Juni waren in Neustadt 109 zu besetzende Stellen gemeldet, 25 mehr als im Mai und 71 mehr als im Juni 2020. Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die auch für Neustadt zuständig ist, sagt, dass sich der Arbeitsmarkt seit März wieder erhole. Vor allem Menschen unter 25 Jahren hätten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So gebe es auch noch viele freie Ausbildungsplätze.