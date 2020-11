Die offenen Sprechstunden des Arbeitskreises Asyl im Interkulturellen Haus in der Neustadter Talstraße Neustadt müssen vorerst wegen Corona abgesagt werden. Stattdessen bieten die Verantwortlichen an, Anfragen in Einzelgesprächen zu klären. Interessierte können sich telefonisch unter 06321/32036 melden und ihr Anliegen auf den Anrufbeantworter sprechen oder sich per E-Mail an akasyl-nw@t-online.de wenden.