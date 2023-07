Eine Arbeitsgruppe zum Thema künftige Energie- und Wärmeversorgung im Ort wird in Ruppertsberg gegründet. Sie soll dazu beitragen, dass Bürger Planungssicherheit in Bezug auf notwendige Modernisierungen ihrer Heizungen bekommen.

Im Sinne der Bürger sollten frühzeitig Möglichkeiten in Bezug auf die zukünftige Wärmeversorgung des Ortes diskutiert werden, findet die Wählergruppe Ruppertsberg. Deshalb hat Fraktionsvorsitzender Michael Wahl in der Sitzung des Ortsgemeinderats beantragt, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit dem Thema künftige Energie- und Wärmeversorgung in Ruppertsberg befassen soll. Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. Nach der Sommerpause soll die Arbeit der Gruppe richtig losgehen können. Die AG soll aus einem bis zwei Mitgliedern je Fraktion, einem bis zwei Mitarbeitern der Verwaltung und dem Ortsbürgermeister selbst bestehen. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde soll bei Bedarf hinzugezogen werden.

Aufgabe der Arbeitsgruppe soll es sein, sich auf die anstehenden Gespräche mit den Energieversorgern bezüglich der Neuvergaben der Konzessionen vorzubereiten. Auch sollen erste Sondierungsgespräche mit potenziellen Anbietern wie den Stadtwerken Deidesheim, der Thüga in Schifferstadt, den Pfalzwerken in Ludwigshafen und den Stadtwerken Neustadt geführt werden. Ziel ist es, eine schnellstmögliche zukunftsorientierte Entscheidung zu treffen, damit die Bürger Planungssicherheit für Modernisierungen ihrer Heizungen bekommen.