Ein Vater sorgt sich um die Situation im Hof der Hambacher Grundschule und übt Kritik an der Stadt. Die weist die Kritik zurück und erklärt die Abläufe.

Die Albert-Finck-Grundschule in Hambach hat ein neues Spielgerät bekommen. Eine schöne Sache. Eigentlich. Denn ein Neustadter, dessen Sohn dort zur Schule geht, bemängelt die Ausführung der Arbeiten. Das Spielgerät sei neben die zwei einzigen schattenspenden Bäume gebaut worden. Und beim Einbau sei es zu Schäden gekommen: „Massiv wurden Wurzeln bis an die Stämme heran für den Tiefbau entfernt, obendrein sind beide Stämme nun schwerst in der Rinde beschädigt. Anders als dilettantisch sind Planung und Ausführung für diese Maßnahme daher kaum zu bezeichnen.“ Er verstehe die Art der Ausführung nicht, fürchtet, dass die Bäume Schaden genommen haben, ihre Lebenszeit verkürzt werde – und die Kinder auf dem Schulhof dann noch weniger Schatten hätten, was gerade im Sommer ein großes Problem sei. Wegen dieser Problematik hat der Neustadter schon im Vorjahr intensiv mit der Verwaltung kommuniziert und beklagt, dass der Hitzeschutz für die Kinder seiner Meinung nach mangelhaft sei.

Die Stadtverwaltung weist auf Anfrage die Kritik des Bürgers zurück. „Die Außenkante der Fallschutzfläche des Spielgerätes befindet sich genau an der Außenkante des Schulhofes, der an dieser Stelle zuvor mit Asphalt bedeckt war. Die Asphaltfläche war mit Tiefbordsteinen eingefasst. Genau an dieser Stelle wurde die Umrandung für die Fallschutzfläche des Spielgerätes angelegt. Es war also kein tieferer Aushub an dieser Stelle notwendig, sodass keine für die Vitalität des Baumes notwendigen Wurzeln beschädigt wurden“, so die Information der Pressestelle.

Engagement in Schule

Ergänzend heißt es aus dem Rathaus: „Die Bäume sind unabhängig von der Baustelle eher in einem schlechten Zustand. Mehrere Risse in der Rinde zeugen davon. Das fehlende Stück Rinde an einem der Bäume wurde tatsächlich leider bei den Bauarbeiten verursacht.“ Der Baumkontrolleur werde sich die Situation vor Ort daher noch einmal ansehen, versichert die Pressestelle. Der Standort für das Spielgerät sei im übrigen gemeinsam mit der Schulleitung festgelegt worden. Die ehemalige Asphaltfläche im Eingangsbereich der Grundschule habe man mit Betonpflastersteinen angelegt, da die Asphaltfläche an dieser Stelle viele Schlaglöcher enthalten habe, die Unfallgefahren dargestellt hätten.

Zum Thema Hitzeschutz gebe es in der Schule ein „großes Engagement von Eltern und Förderverein“. Dank diesem sowie der finanziellen Unterstützung und entsprechender Genehmigungen der Stadt sei ein „sehr angenehmer Schulhof mit schattenspendenden Büschen, Sträuchern und Bäumen im Westen der Schulhoffläche“ entstanden, so die Stadt. An heißen Tagen kümmere sich das Kollegium „mit Augenmaß und verantwortungsvoll“ darum, dass die Kinder sich nicht in extremer Hitze aufhalten.