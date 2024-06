In der Haardter Straße – an der Kreuzung zur Maximilianstraße – werden auf der Fahrspur geradeaus Richtung Winzinger Straße zwei Kontaktschleifen eingerichtet. Aus diesem Grund muss nach Angaben der Stadt diese Spur am Mittwoch ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 12.30 Uhr gesperrt werden. Sollte es regnen, müssen die Arbeiten verschoben werden.