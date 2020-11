Aufgrund unerwarteter Verzögerungen bei der Holzernte im Kaltenbrunner Tal muss die dortige K 3 zwischen der Königsmühle und der Kaltenbrunner Hütte noch Anfang kommender Woche, am 9. und 10. November, gesperrt bleiben. Das teilt der städtische Forstbetrieb mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten, unter anderem auch Baumfällungen, zwei Tage andauern. Am Wochenende ist die Straße jedoch wieder offen, sodass der Waldparkplatz an der Kaltenbrunner Hütte angefahren werden kann.