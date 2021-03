Die Straße „Im Schilling“ in Neustadt wird voraussichtlich für zwei Wochen bis Ende März gesperrt. Hintergrund sind Arbeiten am Rande des Neubaugebietes Gimmeldinger Straße, wie die städtische Umweltabteilung informiert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die Außengebietsentwässerung fertiggestellt. Das Neubaugebiet soll geschützt werden vor Wasser, das bei starken Regenfällen aus den Weinbergen anströmt. Dieses Wasser soll über ein am Rand des Neubaugebiets entlanglaufendes Graben-Wall-System aufgefangen, durch ein Rohr am Ostrand des Spielplatzes „Im Schilling“ geleitet und auf Höhe des kleinen Beckens über die bestehende Verrohrung dem Regenwasserkanal unter der Straße Im Schilling zugeführt werden.

Auch Spielplatz temporär nicht nutzbar

Geplant sind drei Teilbauphasen, die voraussichtlich kurz nach Ostern abgeschlossen sein werden. Das umlaufende Graben-Wallsystems im Norden und Süden soll bis Ostern abgeschlossen sein, bevor der Anschluss an den Regenwasserkanal erfolgt. Die Arbeiten erfordern eine Straßensperrung. Die Zufahrt in die Straße ist in diesem Zeitraum nur von Süden aus möglich.

Nach Ostern soll innerhalb von etwa zwei Wochen die Verrohrung unter dem Spielplatz erfolgen, die das Graben-Wall-System südlich des Spielplatzes mit dem Graben nördlich der Anlage verbindet und damit die Entwässerungsanlagen vervollständigt. Diese Arbeiten erfordern eine temporäre Sperrung des Spielplatzes, wie die Stadtverwaltung informiert.