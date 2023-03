Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon beinahe vier Jahre ist die barocke Kirche St. Remigius in Diedesfeld eingehüllt in Baugerüste. So manchen packt die Ungeduld: Warum dauert das so lange? Die Ursache der langwierigen Restaurierung verbirgt sich im Kirchenschiff selbst.

„Das Kirchendach stand kurz davor, einzubrechen. Die dadurch entstandene Verwüstung im Innenraum und auf den anliegenden Straßen kann man sich kaum ausmalen“, blickt Diözesankonservator