Pendler müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen auf der B38 im Bereich zwischen dem AVG- und dem Mußbacher Kreisel einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, hat die Deutsche Bahn für die Zeit von Montag, 14., bis Freitag, 18. November, Bauarbeiten an der dortigen Eisenbahnbrücke angekündigt. Um die Arbeiten ausführen zu können, kann der Verkehr auf der B38 in dem Bereich nur einspurig fließen. Zur Verkehrsregelung werde eine Ampel aufgebaut. Laut Stadt plant die Bahn kommende Woche Taubenabwehrmaßnahmen an der Brücke.