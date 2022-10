Alles, was man für ein Aquarium benötigt, bietet der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf auf der 55. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse an.

Die Börse ist am 29. und 30. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der alten Turnhalle in Lachen-Speyerdorf. In 70 Aquarien werden unterschiedlichste Aquarienbewohnern – darunter einige Raritäten – in zahlreichen Arten und Farben wie Salmler, Barsche, Barben, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Reisfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen zum Kauf oder Tausch angeboten. Auf der Vereinshomepage www.atv-neustadt.de ist die Liste der angebotenen Fische veröffentlicht. Zu beachten ist, dass manche Arten nur in geringer Stückzahl vorhanden sind oder aus Aquarienauflösungen stammen.

Fachbücher, Fachzeitschriften oder Prospekte vermitteln Informationen über die kleinen Pfleglinge und mögliches Zubehör für die Haltung. Es besteht die Möglichkeit, sich bei erfahrenen Züchtern und Vereinsmitgliedern über die Pfleglinge zu informieren oder über etwaige Probleme mit dem heimischen Becken zu sprechen. Damit es den Zierfischen bei etwaiger schlechter Witterung unterwegs nicht zu kalt wird und um den Stress für die Tiere gering zu halten, werden alle Tiere mit einem Sicht- und Wärmeschutz für den Transport versehen.

Der Eintritt ist frei, die aktuellen Corona-Vorschriften sind zu beachten, Parkplätze sind kostenlos; coronabedingt gibt es keinen Verkauf von Essen und Getränken.

Info



Weitere Infos gibt es unter www.atv-neustadt.de, abends ab 18 Uhr, Telefon 0176 84680486.