Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der A65 kurz hinter der Anschlussstelle Neustadt-Nord von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bei Regennässe mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neustadt-Süd unterwegs. Es kam zu Aquaplaning, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und frontal gegen die Leitplanke prallte. Der Wagen wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, der Fahrer blieb dank der ausgelösten Airbags jedoch unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.