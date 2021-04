Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im April in Neustadt 1844 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 Prozent. Die Experten der Landauer Agentur für Arbeit betonen, dass auch der Arbeitsmarkt im April 2020 schon von der Corona-Pandemie beeinflusst war. Daher unterscheiden sich die Zahlen im Jahresvergleich kaum: Auch im April 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Im Vergleich zum März 2021 gibt es eine leichte Verbesserung: Vor einem Monat gab es in der Stadt noch 14 Arbeitslose mehr (Quote: 6,4 Prozent). Sorgen bereitet den Arbeitsmarktexperten der Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen.