Was die Jahreszeiten uns Menschen lehren können.

Ja, wechselhaft und launisch war er wirklich, dieser Monat. Keine Wetterapp war am Morgen zuverlässig. Wir machen aber auch, was wir wollen.

Wer lässt sich schon gern reinreden in seine Planungen und Vorhaben, in seine Zeit? Das ist eine gängig gewordene Haltung, im Kleinen wie in der großen Politik. Manchmal kann das sehr kreativ sein, vor allem, wenn Veränderung angesagt ist, das Bewährte nicht mehr geht. Wir brauchen Mutige, die Neues ausprobieren, „Bäumchen wechsel dich“ spielen. Die neue Zeit braucht unser Umdenken. Dass es da manchmal hoch her geht, Fehler gemacht werden, übers Ziel hinausgeschossen wird, gehört dazu. Keine Angst, die Reglementierungen kommen schneller als gewünscht.

Orientierung verloren

Es gibt noch eine Variante: „April, April, der weiß nicht, was er will“. Viele Menschen haben die Orientierung verloren, und die Jugend gute Zukunftsaussichten. Die Jahreszeiten können uns lehren, dass es solche Zwischenzeiten braucht. Wie sollte sonst die Natur aus Kälte und Erstarrung in eine geordnete Bewegung kommen, sich auf das wachsende und erblühende Leben einstellen?

Auch in anderen Monaten hält das Wetter Überraschungen bereit. Schließlich hat das Leben auf der Erde sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Da braucht es einen reinigenden Sturm, einen ernüchternden Regenguss, und für das zerbrechliche Leben auch warme Sonnenstrahlen. Wir haben es zu lange übertrieben mit dem, was wir wollen. Wir wollen zu viel. Wir haben die Erde aus dem Gleichgewicht gebracht, sie in unsere Kämpfe und Zerstörungswut hineingezogen.

Miteinander wäre gut

Sind wir bereit, Platz zu machen, andere vorzulassen? Können wir still werden, Erstarrtes vergehen lassen, damit Neues ins Licht wachsen kann? In einem Lied erklingt der Weg in eine lebenswerte Zukunft: „Zueinander, füreinander, miteinander auf dem Weg.“ Das ist mein Ohrwurm und Wegweiser durch wechselnde Zeiten. Gehen Sie mit?

Die Autorin

Dagmar Pfeiffer, Gemeindereferentin in der Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt