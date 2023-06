Wenn in Appenthal Kerwe ist, dann wird richtig gefeiert, vor die Häuser werden die „Kerwebääm“ gestellt, die Fahnen werden gehisst und die Appenthaler sind auf der Straße.

In diesem Jahre war zudem das 70. Jubiläum der „Abbedahler Kerwe“, das 125. Jubiläum des Glockenvereins und ein Stück Straße wurde offiziell zur Rawegass. In einer Festansprache zur Eröffnung der Kerwe am Freitagabend blickte Kerwepräsident Matthias Vorstoffel auf die Geschichte des Glockenvereins, der Glocken und des Glockenturms zurück. „Schuld draa, dass mehr än Glockeverei hänn, is de Kunrad Haag“, berichtete der Kerwepräsident. Der hatte keine Kinder und hat vor seinem Tod am 14. August 1888 „feschdgelecht“, dass die Gemeinde Elmstein 1400 Mark erben und damit „fer des Derfel Abbedahl“ eine sieben Zentner und eine vier Zentner schwere Glocke kaufen soll. Festgelegt hat er außerdem, dass die Glocken im Zeitraum von zwei Jahren nach seinem Tod gekauft und Appenthal als Eigentum überlassen werden müssen.

„Des häßt, die Glocke sin unser, nit de Gemäh odder de Kärch. Und wann die Glocke unser sin, dann missen mer uns jo ach um die kimmere – nit die Gemäh un ach nit die Kärch. Un wie macht mer so ebbes am Beschde? Mer grind än Verei, do sin mer in Deitschland jo ganz groß drin“, sagte Vorstoffel.

Vorher habe es aber „noch ganz schä Zores gäwwe“. Im März 1889 „hots ä hitzich Gemäneratssitzun gäwwe“, berichtete der Kerwepräsident. Dies eine Tradition, die bis heute in Elmstein erhalten geblieben ist. Mit einer Mehrheit von zwei Stimmen sprachen sich die Ratsmitglieder für die Anschaffung der Glocken aus. Im Oktober 1889 hatte die Kaiserslauterer Glockengießerei Pfeifer die Glocken fertig und einen Glockenstuhl aus Eisen angefertigt. Doch mit dem „Zores“ war es nicht vorbei. Die 1400 Mark reichten nicht und es gab „Hännel“, wer den Rest bezahlen soll, berichtete Vorstoffel. Fast hätte der Glockengießer die beiden Glocken „eigschmolze“. Doch der „Bojemäschder hot nochgewwe“. Kurz vor Weihnachten wurden die Glocken in Appenthal „uffem Hewwel“ aufgestellt, da standen sie zehn Jahre im Freien.

Ebenfalls 1898 „hän sich dann 59 Abbedahler zum Glockeverei zammegschlosse“, berichtete Vorstoffel. Dessen Ziele waren es, dass ein Turm für die Glocken gebaut und die Glocken geläutet werden. Letzteres geschah, mit dem Bau des Glockenturms dauerte es bis 1909. Der Turm hat 850 Mark gekostet, die Gemeinde Elmstein hat davon 30 Mark gestiftet. 670 Mark hat die Turmuhr gekostet, die der Verein 1912 gekauft hat, daran hat sich die Gemeinde mit 25 Mark beteiligt.

1917 wurde die große Glocke abgeholt und eingeschmolzen, im Ersten Weltkrieg wurden Waffen gebraucht. 1524,50 Mark wurden 1925 bei einer Haussammlung in den armen Dörfern Appenthal und Elmstein gesammelt und mit dem Geld eine neue Glocke gekauft. „De protestantische Parrer vun Elmstää hot dann im Krieg in Afierungszeiche vergesse, unser Glocke zu melde. Es waren jo ach nit sei Glocke un mer känn dem Mann ewich dankbar sei! Unser Glocke hän dendewäche de Krieg ubeschadet iwwerstanne un hän än ganz hohe Denkmalswert“, so Vorstoffel. In den Jahren 1956 und 1983 wurde der Glockenturm saniert. Bezahlt hat die Arbeiten der Glockenverein.

Als Appenthal 1925 eine neue Glocke erhielt, feierte man das mit einem Umzug. Auch zum 125. Jubiläum des Glockenvereins hatten die Appenthaler einen beachtlichen Umzug auf die Beine gestellt. Mit dabei auf einem Wagen ein tolles Modell des Glockenturms. Auf einem anderen Wagen war die „erste und einzige Appenthaler Buchdruckerei“ von Gerhard Vorstoffel zu bewundern. Die Straußbuwwe „einst, jetzt und zukünftig“ schrien mit Vorstoffel unüberhörbar den Appenthaler Kerweruf. Musikalisch beteiligten sich die Jagdhornbläser, der Fanfarenzug Bann und der Musikverein Elmstein an dem Umzug. Die Klappethaler strampelten auf ihren Klapprädern die Harzofenstraße hoch. Obst- und Gartenbauverein, VfL, Line Dance Gruppe, MGV und die Dorfnarren waren ebenso dabei wie der rollende Esthaler Straßen-Stammtisch und der Karnevalverein Neustadt mit seiner aus Appenthal stammenden Faschingsprinzessin Lea.

Der Kerweplatz, dies die Verbindung zwischen Harzofen- und Weihersbergstraße, hatte am Freitag offiziell den Namen Rawegass erhalten. Hier hielt Vorstoffel am Sonntag die Kerwerede, in der humorvoll über Missgeschicke von Appenthaler Bürgern berichtete. Die Kerwe war sehr gut besucht und auch der Festgottesdienst, den Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Sonntag hielt. Sie spielte auch beim Posaunenchor Appenthal mit, dessen Mitglied sie ist.