Die Jubiläumskerwe „125 Jahre Glockenverein Appenthal“ steigt vom 16. bis 19. Juni auf dem Kerweplatz. Den Kerwegottesdienst hält die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst.

Im Elmsteiner Ortsteil wird mit einer großen Jubiläumskerwe gefeiert. Mit Musik geht es am Kerwefreitag, 16. Juni, los. Der Männergesangverein „Sängerlust“ Elmstein, der Kurpfälzische Singkreis Elmstein und der protestantische Posaunenchor Appenthal spielen zum Auftakt. Um 19.30 Uhr eröffnen Bürgermeister Rene Verdaasdonk und Kerwepräsident Matthias Vorstoffel die 70. Appenthaler Kerwe.

Am Samstagabend treten die Garden der Appenthaler Dorfnarren auf. Der Kerwesonntag startet traditionell mit einem Gottesdienst, Beginn ist um 10 Uhr. Dorothee Wüst, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, wird den Gottesdienst mit viel musikalischer Unterstützung gestalten. Mit dabei sind der protestantische Kirchenchor Elmstein und der protestantische Posaunenchor Appenthal mit musikalischer Unterstützung aus Sachsen-Anhalt und dem Jungen Blech Appenthal. Insgesamt werden über 60 Musiker an dem Gottesdienst teilnehmen. Der Posaunenchor hat eine sehr große Jungbläser-Abteilung, für viele Anfänger ist der Gottesdienst der erste öffentliche Auftritt.

Kerweumzug und Kerweredd

Um 14 Uhr startet am Sonntag der große Kerweumzug. Start ist in der Mühlstraße. Am Alt Dorn wird Kerwepräsident Vorstoffel die einzelnen Gruppen vorstellen. Der Umzug schlängelt sich dann durch die Harzofenstraße zum Kerweplatz. Über 20 Zugnummern wird es geben, die Umzugsstrecke wird mit Birkenbäumchen und bunten Bändern geschmückt. Am Spielplatz wird Vorstoffel in der Kerweredd das Dorfgeschehen unter die Lupe nehmen.

Am Kerwemontag ist das Festzelt zum Frühschoppen und Kartenspielen geöffnet. Um 19 Uhr tritt der Musikverein Elmstein auf, um 20 Uhr versteigert Kerwepräsident Vorstoffel den Blumenschmuck.

Der Förderkreis Kirchenruine Appenthal bittet alle Appenthaler, ihre Häuser mit Fahnen zu schmücken. Diese gibt es im Bürgermeisteramt zu kaufen. Wer noch helfen möchte, kann sich bei Matthias Vorstoffel, Telefon 06328 9020979, melden.