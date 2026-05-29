Mit nachdenklichen Worten hat Oberbürgermeister Marc Weigel bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Festsaal des Hambacher Schlosses auf das von Stadt und Stiftung Hambacher Schloss veranstaltete Demokratiefest am Wochenende eingestimmt. Vor 194 Jahren hätten Tausende Menschen beim Hambacher Fest für Freiheit und Bürgerrechte demonstriert – zum ersten Mal auch „einfache Leute“ und nicht nur Eliten. Die Ereignisse von 1832 seien Anlass genug, „um Demokratie und Freiheit zu feiern“. Denn beides sei mit Blick auf die Entwicklungen in der Welt nicht mehr selbstverständlich.

Dies veranschaulichte er mit Neustadt-Bezug: In der türkischen Partnerstadt Mersin-Yenişehir seien der Vizebürgermeister und sieben Mitarbeiter der Verwaltung verhaftet worden. Landesweit seien inzwischen 21 der Partei CHP angehörende gewählte Bürgermeister in Haft. Da überall die gleichen Vorwürfe erhoben würden, könne der Verdacht entstehen, das seien „politisch motivierte Handlungen“, so Weigel. Angesichts dieser Entwicklungen habe er den „allergrößten Respekt“ vor dem Bürgermeister von Mersin-Yenişehir und allen, die dort Kommunalpolitik machen. Viel Applaus erhielt Ayten Aslankan. Sie ist Stadträtin in Mersin-Yenişehir und vertritt ihre Stadt beim Demokratiefest. Sie lobte die Veranstaltung als „lebendiges Symbol für die Kultur des Zusammenlebens“.

Als zweites Beispiel für aktuelle Entwicklungen mit Neustadt-Bezug zitierte Weigel aus einem Brief von Vize-Bürgermeisterin Julia Taips aus Mukatschewo in der Ukraine. Mit der Stadt pflegt Neustadt eine Solidaritätspartnerschaft. Taips schilderte in dem Schreiben die „sehr schwierige“ Lage. Aufgrund des Kriegs seien viele an der Belastungsgrenze. Umso dankbarer sei man für die „kontinuierliche Unterstützung“ aus Neustadt. Beide Beispiele machten deutlich, so betonte Weigel mit Bezug aufs Hambacher Schloss, „wie wertvoll die Werte sind, die von diesem Ort ausgehen“.